Napoli-Samp | D’Aversa | “Preso gol con il portiere che non stava bene | paghiamo la situazione di emergenza”

pisto_gol : Nap-Sam 1:0 Con il minimo vantaggio in una partita dominata il Napoli batte la Samp e torna a vincere al Maradona.… - DAZN_IT : Il Napoli c'è: l'acrobazia di Petagna stende la Samp ? #NapoliSampdoria #DAZN - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - NicolaRosella : RT @pisto_gol: Nap-Sam 1:0 Con il minimo vantaggio in una partita dominata il Napoli batte la Samp e torna a vincere al Maradona. Petagna s… - IlModeratoreWeb : Il Napoli batte di misura la Samp, decide Petagna - -

Rrahmani 6,5 : la solita determinazione e rocciosità, non concede spazi agli attaccanti della... Dai suoi spunti sulla fascia arrivano diversi pericoli del(35' s.t. Tuanzebe 6 : si ...Nella ripresa la prima grande occasione è ancora per ilal 55', quando Mertens prova ad allungarsi in spaccata sul servizio di Elmas, spendendo a lato di un soffio. Laresta comunque nel ...Napoli, 9 gen. - Il Napoli torna al successo tra le mura amiche dello stadio ‘Maradona', dopo tre sconfitte consecutive in casa in campionato. Agli azzurri bast ...Atalanta e Napoli continuano la propria corsa in zona Europa ... A Spalletti basta un gol in acrobazia di Petagna per sbarazzarmi della Sampdoria.