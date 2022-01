Miami travolge Phoenix, Giannis da 43 punti non basta ai Bucks (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono sei le sfide della notte NBA. Successo in trasferta per i Memphis Grizzlies che battono alla Crypto.com Arena di Los Angeles i Clippers 108 - 123. Jaren Jackson Jr. segna 29 punti, insieme a ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono sei le sfide della notte NBA. Successo in trasferta per i Memphis Grizzlies che battono alla Crypto.com Arena di Los Angeles i Clippers 108 - 123. Jaren Jackson Jr. segna 29, insieme a ...

Lakers, LeBron: “Stiamo andando nella giusta direzione” James ha poi commentato anche la partita di Westbrook Seconda vittoria consecutiva per i Lakers dopo il successo con Minnesota. Melo ci ha dato una grande spinta dalla panchina, Malik è stato ottimo d ...

