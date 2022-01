Incendio a Firenze, corpo carbonizzato in un appartamento (Di domenica 9 gennaio 2022) Firenze, 9 gennaio 2022 - Un morto a Firenze in un Incendio accaduto al primo piano di un palazzo. Un corpo carbonizzato è stato infatti trovato dai vigili del fuoco che erano stati chiamati per ... Leggi su lanazione (Di domenica 9 gennaio 2022), 9 gennaio 2022 - Un morto ain unaccaduto al primo piano di un palazzo. Unè stato infatti trovato dai vigili del fuoco che erano stati chiamati per ...

