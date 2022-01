Draghi in modalità Sfinge, domani non parlerà di Quirinale: “Controproducente”. Il retroscena (Di domenica 9 gennaio 2022) Chi si aspetta lunedì un Draghi versione “nonno delle istituzioni”, prodigo di risposte sui temi politici caldi, il Quirinale, dovrà accontentarsi di un Draghi in modalità Sfinge. L’attesa per la conferenza stampa di domani del premier che uscirà dal silenzio del dopo decreto aumenta . Avrà molto da spiegare sul caos che le nuove regole stanno determinando, sulla loro complicata lettura. E soprattutto sulle motivazioni di alcune decisioni incomprensibili anche per molti virologi. Ma nulla dirà delle sue intenzioni quirinalizie. “A quanto risulta alla Verità da fonti assai attendibili, risponderà alle domande sull’attività di governo e sui contenuti dell’ultimo decreto Covid; ma glisserà su domande politiche, in particolare riguardanti le sue intenzioni in relazione alla corsa per la ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 9 gennaio 2022) Chi si aspetta lunedì unversione “nonno delle istituzioni”, prodigo di risposte sui temi politici caldi, il, dovrà accontentarsi di unin. L’attesa per la conferenza stampa didel premier che uscirà dal silenzio del dopo decreto aumenta . Avrà molto da spiegare sul caos che le nuove regole stanno determinando, sulla loro complicata lettura. E soprattutto sulle motivazioni di alcune decisioni incomprensibili anche per molti virologi. Ma nulla dirà delle sue intenzioni quirinalizie. “A quanto risulta alla Verità da fonti assai attendibili, risponderà alle domande sull’attività di governo e sui contenuti dell’ultimo decreto Covid; ma glisserà su domande politiche, in particolare riguardanti le sue intenzioni in relazione alla corsa per la ...

