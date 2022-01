Canottaggio | Gabriele Gregori pulisce il Po e sogna le Olimpiadi

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 9 gennaio 2022)il Po. Perché non farlo dopo gli allenamenti? Ha 18 anni e fa il canottiere nella squadra della Bissolati. E ama la natura che lo circonda e l’ambiente in cui si allena. Nei pesi leggeri nel singolo e nel doppiodi diventare grande, come gli azzurri olimpici. Intanto cammina nel mondo e aiuta l’ambiente che lo circonda. Esce in barca per gli allenamenti e poi lo fa ancora per andare a pulire il ‘Grande Fiume’ dove si allena e riportare a riva, di tutto: “E’ una risorsa, va reso fruibile per tutti”. Scrive ‘laprovinciacr.it’. La sua storia fa il giro d’Italia e arriva ai cuori della gente. Tutta sua allora l’iniziativa #RiPoPuliamolo. Trova anche bombole di gas tra i rifiuti immersi nel Po. Chiede aiuto al Comune di Cremona, per smaltire quello che trova giornalmente. E lo fa con i suoi ...