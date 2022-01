Calcio: Spalletti, 'veniamo da un momento particolare, gol di Petagna liberatorio' (Di domenica 9 gennaio 2022) Napoli, 9 gen. - (Adnkronos) - "Sono contento per la squadra, si viene da un momento particolare dove in casa abbiamo lasciato tanti punti e non potevamo fallire. Quando te ne succede più di una ti adatti a quella situazione e avere una reazione forte è sempre difficile, per questo il gol di Petagna è stato liberatorio". L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti commenta così il successo per 1-0 sulla Sampdoria. "La partita non era facile, la Sampdoria si è presentata con un comportamento abbastanza difensivo e compatto, trovare gli spazi non è mai facile -aggiunge il tecnico toscano a Dazn-. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo sempre costruito facendo vedere una discreta qualità fino al limite dell'area creando presupposti importanti. Poi c'era da far bene questa marcatura preventiva sulla loro ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Napoli, 9 gen. - (Adnkronos) - "Sono contento per la squadra, si viene da undove in casa abbiamo lasciato tanti punti e non potevamo fallire. Quando te ne succede più di una ti adatti a quella situazione e avere una reazione forte è sempre difficile, per questo il gol diè stato". L'allenatore del Napoli Lucianocommenta così il successo per 1-0 sulla Sampdoria. "La partita non era facile, la Sampdoria si è presentata con un comportamento abbastanza difensivo e compatto, trovare gli spazi non è mai facile -aggiunge il tecnico toscano a Dazn-. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo sempre costruito facendo vedere una discreta qualità fino al limite dell'area creando presupposti importanti. Poi c'era da far bene questa marcatura preventiva sulla loro ...

