Valter Scavolini compie 80 anni e ha un pensiero speciale | ' Vaccinarsi tutti | è una priorità'

(Di sabato 8 gennaio 2022) PESARO -, imprenditore di rilievo e orgoglio per la cittàoggi i suoi primi 80in un periodo particolare. Per lui è il secondo compleanno in piena pandemia , in un ...

palectric : RT @VLPesaro: Tanti auguri per questa giornata super speciale al nostro Presidente Onorario Valter Scavolini!! 8??0??????????????? #HappyBirthday… - VLPesaro : Tanti auguri per questa giornata super speciale al nostro Presidente Onorario Valter Scavolini!! 8??0???????????????… -

corriereadriatico.it

PESARO -, imprenditore di rilievo e orgoglio per la città compie oggi i suoi primi 80 anni in un periodo particolare. Per lui è il secondo compleanno in piena pandemia , in un momento ...