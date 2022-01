Terzo arresto dall’inizio dell’anno per la Polizia Locale di Como

(Di sabato 8 gennaio 2022) È accaduto nella mattina del 7 gennaio, quando una pattuglia delladiha arrestato un uomo di 30 anni, extracomunitario, che si era introdotto in un hotel della convalle forzando la porta principale. Gli agenti, chiamati dal personale dell’albergo, lo hanno trovato in una delle stanze destinate agli ospiti (al momento dei fatti vuota).Attraverso il circuito di videosorveglianza interno, gli operatori dihanno potuto verificare che l’uomo aveva asportato del cibo, due capi di abbigliamento e altro materiale riposto negli spazi comuni, e in particolare in una vetrinetta è riuscito a sottrarre una chiave elettronica con cui ha aperto una delle camere per gli ospiti.L’uomo è stato quindi arrestato per violazione di domicilio e furto aggravato e processato per direttissima ...

FraLauricella : RT @FraLauricella: #SportMediaset ?? #Djokovic potrebbe perdere il primato nella classifica ATP, finirebbe addirittura terzo. Il ministro a… - FraLauricella : #SportMediaset ?? #Djokovic potrebbe perdere il primato nella classifica ATP, finirebbe addirittura terzo. Il minis… - TeleradioNews : CAMORRA ARRESTATO ESPONENTE DEL CLAN DEI CASALESI. L’uomo è stato arrestato A Venafro dai Carabinieri. E’ il terzo… - hxc_matty : Attacco...arresto respiratorio,il terzo oggi...campanello...la camera si affolla e tu,impotente con gli occhi fissi… -

Ultime Notizie dalla rete : Terzo arresto

La Prima Pagina

E tra le sanzioni a chi non lo rispetta 'anche l''. Roba damondo, insomma, per quanto qui si sia tutti a favore dell'obbligo vaccinale . Roba da Filippine, per fare un esempio, dove il ...... un, inseguito, è stato bloccato ancora con i guanti neri da lavoro calzati. Dalla ...di presentazione all'Ufficio di PG territorialmente competente a seguito della convalida dell'. Obbligo ...Da oggi, 8 gennaio, entra in vigore il nuovo decreto anti Covid per arginare la corsa di Omicron. Ecco perché la terza dose diventa fondamentale contro la variante.La terza dose di vaccino ha funzionato contro la, 'molti si infettano ma non si ammalano. Voglio far notare che certamente è vero che i contagi sono in aumento, perché questa è una variante molto più ...