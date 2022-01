Super green pass, abbiamo scritto al Garante per l’infanzia perché ne chieda l’abolizione (Di sabato 8 gennaio 2022) di Elena Dragagna, avvocato, Gilda Ripamonti, giurista, Remo Bassini, giornalista e Sara Gandini, epidemiologa/biostatistica Il gruppo “Goccia A Goccia” che abbiamo fondato un anno fa e che riunisce professionisti provenienti da diversi ambiti, ha inviato, lo scorso 30 dicembre, una comunicazione formale al Garante per l’infanzia e l’adolescenza. Al Garante è stato fatto presente che, a causa delle chiusure scolastiche (ma non solo), i giovani hanno subito danni di una certa entità: ci sono preoccupanti evidenze di aumento di malesseri psicologici, ricoveri per disagi psichici, tentati suicidi. Le misure attinenti al green pass (“base” e poi “rafforzato”) stanno ulteriormente incidendo sui ragazzi e sul loro equilibrio psico-fisico. Le misure prese dal governo con il decreto in vigore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) di Elena Dragagna, avvocato, Gilda Ripamonti, giurista, Remo Bassini, giornalista e Sara Gandini, epidemiologa/biostatistica Il gruppo “Goccia A Goccia” chefondato un anno fa e che riunisce professionisti provenienti da diversi ambiti, ha inviato, lo scorso 30 dicembre, una comunicazione formale alpere l’adolescenza. Alè stato fatto presente che, a causa delle chiusure scolastiche (ma non solo), i giovani hanno subito danni di una certa entità: ci sono preoccupanti evidenze di aumento di malesseri psicologici, ricoveri per disagi psichici, tentati suicidi. Le misure attinenti al(“base” e poi “rafforzato”) stanno ulteriormente incidendo sui ragazzi e sul loro equilibrio psico-fisico. Le misure prese dal governo con il decreto in vigore ...

Advertising

NicolaPorro : Atto di citazione contro #Draghi e #Speranza. La notizia ci è arrivata poco fa in redazione. Di cosa si tratta ?? - GuidoDeMartini : ?? BRUNETTA: “Sull'obbligo vaccinale over 50 siamo i PRIMI in Europa. NON SIAMO SECONDI A NESSUNO. Grande novità sar… - stanzaselvaggia : Alle superiori, oltre i due contagi, i non vaccinati andranno in dad. Quindi gli alunni dovranno esibire il super g… - mrk4m1 : È importante sapere che oggi per andare allo stadio serve il SUPER green pass, che si ottiene solo con vaccino o gu… - EdoMars_ : @kerlossss @PietroMazzara In realtà sono ammassate ovunque perché il 75% viene calcolato sul totale chiudendo alcun… -