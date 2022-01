Scambio McKennie-Ndombele | Paratici offre e la Juventus risponde

Advertising

Mattia_Barza : Paratici ha proposto uno scambio #Ndombele con #Mckennie, la #Juventus peró non vuole privarsi dell’americano. @Gazzetta_it - LucaFioretti13 : Il #Tottenham insiste per Weston #McKennie: proposto lo scambio con Tanguy #Ndombele, giocatore che però non convin… - CalcioOggi : Calciomercato Juve, Paratici propone lo scambio per McKennie: la risposta - Juventus News 24 - MondoBN : MERCATO, Paratici propone uno scambio alla Juve - gilnar76 : Calciomercato Juve, Paratici propone lo scambio per McKennie: la risposta #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Scambio McKennie

Intanto Ndombele è rientrato anche in orbita Juventus: come riporta ' La Gazzetta dello Sport' , Paratici ha proposto unocon Weston, americano portato a Torino proprio da lui. Così ...... gli Spurs hanno offerto Giovani Lo Celso in unoalla pari, la Juve ha ribadito che l'ex Parma parte solo per 35 milioni cash. L'altro nome sul tavolo è quello di Weston, il cui ...La Juventus guarda con attenzione al mercato in entrata, con un occhio anche alle uscite, necessarie per dare ossigeno alle casse del club. Secondo quanto riportato da calciomercato.com tra i più appr ...PROPOSTA - Per Max non è un giocatore da sacrificare, lo scenario può cambiare in caso di proposta vantaggiosa per le casse bianconere. McKennie può partite per 30 milioni di euro, al momento non veng ...