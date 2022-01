PS4 Rilasciato PKG Merge v3 0b

(Di sabato 8 gennaio 2022) Lo sviluppatore AldoBlack haun nuovo aggiornamento di PKGcon la nuova versione 3.0b.PKGinizialmente sviluppato da Tustin è uno strumento per unire parti di un PKG PS4 in un intero file PKG. Utile per installare un homebrew completo sul tuo sistema. Scritto in C++. Utilizzo Facile da usare Scarica l’ultima versione per MacOS o Windows dalla pagina qui Estrai pkg-.exe (Windows) / pkg-(MacOS). Crea una cartella con tutti i tuoi pezzi PKG all’interno. Fare doppio clic e selezionare la cartella. Trascina la cartella dei file PKG sopra il programma pkg-.exe/pkg-. Il processo di fusione dovrebbe iniziare. Changelog Aggiunto supporto per MacOS. Non è necessario trovarsi nella stessa directory con l’eseguibile. Quando si fa ...

