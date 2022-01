(Di sabato 8 gennaio 2022) La variante”è estremamente” inin misura “nettamente superiore alla media nazionale”. E’ una delle ragioni per le quali l’Unità di crisi della Regioneha ritenuto di rinnovare le misure anti assembramento come il divieto di consumo di alcol in aree pubbliche dalle 22 alle 6 e introdurre nuove misure anti Covid quali la chiusura dellefino al 29 gennaio. La posizione dell’unità di crisi è riportata nell’ordinanza firmata ieri dal presidente della RegioneVincenzo Decon la quale si dispone fino al 29 gennaio la sospensione delle attività didattiche per asili, elementari e medie nonché la stretta sul consumo di alcol. L’unità di crisi della Regioneha segnalato che “nelle ultime due ...

Advertising

donatotesta : RT @HuffPostItalia: 'Omicron in Campania è più diffusa'. De Luca spiega perché chiude le scuole - HuffPostItalia : 'Omicron in Campania è più diffusa'. De Luca spiega perché chiude le scuole - ANTOsullo : Scontro #Governo-#DeLuca, il Governatore della #Campania chiude le #scuole fino a fine gennaio, #palazzochigi annun… - ren7444 : Ed ecco la fascistella anarchica junghiana che terrorizza la gente Colei che si vantava di vivere a Berlino ?? L'em… - dfrancolino6 : #dad #scuola nessuno la vuole reintrodurre a vita. Chiaro? #Bianchi stop alle disfide con #Campania e #presidi il… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicron Campania

L'ondatadi questo Covid - 19 è senza precedenti per numeri e trasmissibilità, questo è un ... Ma fino a quando la diga potrà reggere, specie in una regione come laa densità abitativa ...... anche ieri il bollettino dell'Unità di crisi della Regionesegnala un alto numero di ... "Per ogni malattia infettiva c'è un tasso di riproduzione di base,è una variante con grande ...CAMPANIA – La variante Omicron non dà tregua, motivo per il quale dalla Regione Campania arriva un’ulteriore ordinanza che dispone quanto segue: Sull’intero territorio regionale, fatta salva l’adozion ...La Campania resta in zona bianca ma è «fortemente a rischio», avverte il Governatore della Campania, Vicenzo De Luca. Anticipa che il prossimo 10 gennaio le scuole medie ed elementari non riapriranno, ...