Mise | 30 milioni di contributi per l’industria conciaria

Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che rende operativa l'erogazione di contributi a fondo perduto per 30 milioni di euro in favore dell'industria conciaria. "l'industria conciaria italiana, con le sue imprese distribuite nei vari distretti produttivi, è un importante settore per le produzioni del made in Italy, dalle calzature all'arredamento ma anche nell'ambito dell'automotive", dichiara il ministro Giorgetti. "Il Mise – aggiunge – sostiene con contributi a fondo perduto il settore per supportare la ripartenza di questa filiera che, dopo le sofferenze dell'emergenza Covid, ha visto nel 2021 i primi segnali di ripresa ma che adesso deve fronteggiare anche il fenomeno dell'aumento dei prezzi delle materie ...

