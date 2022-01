Inps, assegno unico per le famiglie: ecco le modalità per richiederlo (Di sabato 8 gennaio 2022) Bergamo. A decorrere da marzo 2022, con l’assegno unico, le famiglie potranno percepire un contributo mensile per ogni figlio a carico, entro i limiti e con le modalità previste dalla scheda consultabile sul sito www.Inps.it. Inps ha già reso disponibile sul proprio sito, a poche ore dall’uscita sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, la domanda on line. Per coloro che faranno domanda entro giugno 2022, Inps riconoscerà tutti gli arretrati da marzo, mese in cui gli utenti non avranno più diritto ai benefici assorbiti con l’assegno unico. L’assegno unico è un beneficio che riguarda oltre 7 milioni di famiglie per circa 11 milioni di minori e, ad oggi, sono state presentate ... Leggi su bergamonews (Di sabato 8 gennaio 2022) Bergamo. A decorrere da marzo 2022, con l’, lepotranno percepire un contributo mensile per ogni figlio a carico, entro i limiti e con lepreviste dalla scheda consultabile sul sito www..it.ha già reso disponibile sul proprio sito, a poche ore dall’uscita sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, la domanda on line. Per coloro che faranno domanda entro giugno 2022,riconoscerà tutti gli arretrati da marzo, mese in cui gli utenti non avranno più diritto ai benefici assorbiti con l’. L’è un beneficio che riguarda oltre 7 milioni diper circa 11 milioni di minori e, ad oggi, sono state presentate ...

