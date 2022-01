Covid, l’ad di Pfizer: “Con Omicron protezione vaccinale dura pochi mesi. Possibile che serva la quarta dose prima dei richiami annuali” (Di sabato 8 gennaio 2022) La variante Omicron cambia “drammaticamente” lo scenario. Perché la protezione naturale in chi è stato infettato e quella da vaccino durano nei suoi confronti “pochi mesi”. Tanto da “farci chiedere se c’è bisogno, prima del richiamo annuale, di una quarta dose. Molti Stati a causa di Omicron hanno deciso di somministrare la terza a tre mesi invece che a sei“. Parola del numero uno di Pfizer Albert Bourla, che – come ha rivelato Franco Bechis su Il Tempo – durante una conference call tenuta il 6 gennaio con l’analista della divisione Ricerca di Goldman Sachs Chris Shibutani ha ammesso come il gruppo produttore di uno dei vaccini anti Covid più utilizzati al mondo sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) La variantecambia “drammaticamente” lo scenario. Perché lanaturale in chi è stato infettato e quella da vaccinono nei suoi confronti “”. Tanto da “farci chiedere se c’è bisogno,del richiamo annuale, di una. Molti Stati a causa dihanno deciso di somministrare la terza a treinvece che a sei“. Parola del numero uno diAlbert Bourla, che – come ha rivelato Franco Bechis su Il Tempo –nte una conference call tenuta il 6 gennaio con l’analista della divisione Ricerca di Goldman Sachs Chris Shibutani ha ammesso come il gruppo produttore di uno dei vaccini antipiù utilizzati al mondo sia ...

