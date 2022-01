Covid Italia, epidemia peggiora: in vigore obbligo vaccinale over 50 (Di sabato 8 gennaio 2022) Rapida impennata dei contagi Covid in tutta Italia, dove la situazione epidemiologica è in “netto peggioramento”. Intanto è entrato in vigore già il decreto legge con l’obbligo vaccinale per gli over 50 e il super green pass per i luoghi di lavoro in questa fascia d’età. Nelle ultime 24 ore sono stati 108.304 i nuovi contagi da coronavirus, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono invece 223, in crescita rispetto a ieri. Cresce il numero dei ricoveri nei reparti ordinari (+764, 15.591) e nelle terapie intensive (+32, 1.499). “In questo momento i casi sicuramente ci preoccupano, ma l’attenzione più grande dobbiamo metterla sui nostri ospedali, sull’occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva, e per questo è ... Leggi su italiasera (Di sabato 8 gennaio 2022) Rapida impennata dei contagiin tutta, dove la situazione epidemiologica è in “nettomento”. Intanto è entrato ingià il decreto legge con l’per gli50 e il super green pass per i luoghi di lavoro in questa fascia d’età. Nelle ultime 24 ore sono stati 108.304 i nuovi contagi da coronavirus, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono invece 223, in crescita rispetto a ieri. Cresce il numero dei rici nei reparti ordinari (+764, 15.591) e nelle terapie intensive (+32, 1.499). “In questo momento i casi sicuramente ci preoccupano, ma l’attenzione più grande dobbiamo metterla sui nostri ospedali, sull’occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva, e per questo è ...

Advertising

CarloVerdelli : La bella politica, proprio. Invece di ricompattarsi per la micidiale offensiva del Covid, il governo si sparpaglia.… - Adnkronos : #ObbligoVaccinale Italia, Johnson: 'Gb dice no a coercizione'. #Covid. - RaiNews : I passeggeri partiti da Milano sono stati tutti sottoposti a tampone appena atterrati ad Amritsar, nel nord del pae… - Mariste50708120 : @Capezzone @atlanticomag @GioliLorenzo È una vergogna!!! Esiste solo il covid in Italia...questo clima di terrore s… - vincenzotur : RT @borghi_claudio: Se quanto mi riferiscono più persone è corretto, sono riusciti a trasformare l'Italia in un gigantesco covid party. Com… -