Aumento Contagi, L'Allarme di Giannelli: Lunedì Potrebbero Essere Assenti 100 Mila Dipendenti Della Scuola (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Presidente Anp Giannelli lancia un allarme in merito alla riapertura delle scuole. "Già in queste ore, il numero di studenti positivi, in alcune scuole, ha raggiunto l'ordine delle decine ...

Ultime Notizie dalla rete : Aumento Contagi Sileri: "Con Omicron pandemia è al canto del cigno. Scuola? Contagi aumenteranno ma protocolli consentiranno ripresa in sicurezza" Questa variante Omicron, che porterà a un aumento di casi ma è meno cattiva, rappresenta il canto ... Sappiamo che a scuola i contagi possono avvenire con più facilità perché minore è la popolazione ...

Scuola, incontro ministero sindacati sulle nuove regole della Dad E in Sicilia il governo regionale rinvierà la riapertura delle scuole di tre giorni per consentire di verificare tutti gli aspetti organizzativi a causa dell'aumento dei contagi da Covid. Ieri oltre ...

Sele-Tanagro: in Dad fino al 15 gennaio Duemila studenti che frequentano le scuole Superiori nell'area Sele Tanagro resteranno a casa, in Dad, fino al 15 gennaio prossimo. Stop anche per loro dopo che la Conferenza dei Sindaci ...

