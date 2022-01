Ufficiale | Tuanzebe è del Napoli | arriva la conferma

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Importante notizia per il, che batte il primo colpo del mercato invernale. I partenopei, dopo il corteggiamento di questi giorni, ha ufficialmete acquistato Axeldal Manchester United. Il difensorein prestito dal Manchester United, dopo aver trascorso i primi sei mesi in prestito all’Aston Villa. Calciomercato Lega Serie A Are l’acquisto in manieraè la Lega Calcio che, sul proprio sito alla sezione calciomercato, ha segnalato l’acquisto del giocatore da parte del. Il difensore ha anche svolto le visite mediche e nei prossimi giorni sarà a disposizione di Spalletti.

1 La notizia era nell'aria da tempo al punto che il giocatore aveva già svolto anche le visite mediche di rito, ma ora il passaggio in prestito di Axeldal Manchester United al Napoli è stato ufficializzato dalla Lega Serie A che attraverso il proprio sito ha confermato il deposito del trasferimento. Il centrale ora sta aspettando che ...è un calciatore del Napoli: contratto depositato dagli azzurri in Lega che lo rende noto sul proprio sito. Il calciatore passa dal Manchester United al Napoli a titolo ...Dopo le firme e le visite delle scorse ore, Axel Tuanzebe è ufficialmente un calciatore del Napoli. Il contratto del difensore inglese è stato depositato questa mattina dal club azzurro in Lega Calcio ...E' stato depositato in Lega Calcio il contratto del difensore Axel Tuanzeve che arriva in prestito al Napoli, come si evince dal sito ufficiale della Lega Serie A. Si attende solo l'annuncio ufficiale ...