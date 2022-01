Sconcerti: Napoli e Juve non pensano più allo scudetto, conta il quarto posto (Di venerdì 7 gennaio 2022) Napoli e Juventus si sono mostrate inferiori al Milan e all’Inter, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Non pensano più allo scudetto, ma solo al quarto posto, che resta un traguardo ben pagato. “A Torino il risultato è poco decifrabile. Un pareggio danneggia chiunque a questi livelli, ma nel gioco è stato più continuo il Napoli, più compatto. La Juve è stata per due terzi di gara più brillante, ma estemporanea, individuale. Si sono mostrate entrambe inferiori al Milan di San Siro e all’Inter degli ultimi due mesi. Ma credo che sia Napoli che Juve non pensino più allo scudetto, conta il famoso quarto ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 gennaio 2022)ntus si sono mostrate inferiori al Milan e all’Inter, scrive Mariosul Corriere della Sera. Nonpiù, ma solo al, che resta un traguardo ben pagato. “A Torino il risultato è poco decifrabile. Un pareggio danneggia chiunque a questi livelli, ma nel gioco è stato più continuo il, più compatto. Laè stata per due terzi di gara più brillante, ma estemporanea, individuale. Si sono mostrate entrambe inferiori al Milan di San Siro e all’Inter degli ultimi due mesi. Ma credo che siachenon pensino piùil famoso...

