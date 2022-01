Recupero importante per l’Inter: un calciatore torna negativo! (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un calciatore torna negativo. Come riferito da Il Corriere dello Sport, arrivano buone notizie in casa Inter: Edin Dzeko è risultato negativo al primo tampone e si è già allenato a parte ad Appiano Gentile questa mattina. Dzeko Inter Covid-19l’Inter rimane in attesa della conferma che dovrebbe arrivare dal secondo tampone, ma Edin Dzeko, salvo imprevisti dell’ultima ora, sarà a disposizione di mister Inzaghi per la delicata sfida alla Lazio in programma domenica 9 gennaio. Rimangono ancora positivi Cordaz e Satriano. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Unnegativo. Come riferito da Il Corriere dello Sport, arrivano buone notizie in casa Inter: Edin Dzeko è risultato negativo al primo tampone e si è già allenato a parte ad Appiano Gentile questa mattina. Dzeko Inter Covid-19rimane in attesa della conferma che dovrebbe arrivare dal secondo tampone, ma Edin Dzeko, salvo imprevisti dell’ultima ora, sarà a disposizione di mister Inzaghi per la delicata sfida alla Lazio in programma domenica 9 gennaio. Rimangono ancora positivi Cordaz e Satriano. Matteo Brignone

Advertising

s_kiatprapha : RT @PowervolleyMI: Il girone di ritorno comincia nel migliore dei modi per i Powerboys, che dopo aver vinto 3-2 il recupero con Taranto, ce… - nursejoana_ : RT @PowervolleyMI: Il girone di ritorno comincia nel migliore dei modi per i Powerboys, che dopo aver vinto 3-2 il recupero con Taranto, ce… - doveinvestire1 : I mercati #azionari sembrano essersi già calmati dopo la correzione post #FOMC. Tuttavia, c'è un altro evento macro… - ahgase_keke : RT @PowervolleyMI: Il girone di ritorno comincia nel migliore dei modi per i Powerboys, che dopo aver vinto 3-2 il recupero con Taranto, ce… - DDpicha : RT @PowervolleyMI: Il girone di ritorno comincia nel migliore dei modi per i Powerboys, che dopo aver vinto 3-2 il recupero con Taranto, ce… -