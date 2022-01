Paura a Ciampino | a fuoco un appartamento | 5 intossicati | palazzina evacuata e traffico interrotto

(Di venerdì 7 gennaio 2022): unva ain via Morena 226. E’ accaduto questa mattina, 7 gennaio 2022, intorno alle 9.30 circa. Sul posto sono accorsi i Vigili delche, in questo momento, stanno ancora operando. Presenti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri delle compagnie die Castel Gandolfo. Risultano cinque persone intossicate per il fumo. La dinamica è ancora da ricostruire. Seguono aggiornamenti. (Foto di Giuliano Trasporti) su Il Corriere della Città.

