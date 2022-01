Oroscopo di Branko 8 gennaio: sabato particolare in amore e lavoro (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ariete – Evitate movimenti troppo bruschi e che possano sollecitare in modo eccessivo legamenti e muscoli. I rapporti con il prossimo miglioreranno visto che sarete più tolleranti e la gente lo apprezzerà. Fate attenzione a non fare movimenti troppo bruschi, altrimenti rischiate di sollecitare troppo i muscoli e legamenti. Toro – Dovete riposarvi, state sprecando troppa energia: si evince dagli sforzi che vi costano davvero troppo. Oggi riflettete bene prima di prendere qualsiasi decisione. Gemelli – Sentite il bisogno di eccellere. L’aiuto di un collega sarà fondamentale per poter completare un progetto che risulta pesante. E’ meglio buttarsi il passato alle spalle. Cancro – Oggi sarà una giornata scorrevole e gli spostamenti potrebbero rivelarsi soddisfacenti. Potrebbe rivelarsi utile dialogare con chi ha più esperienza: i vostri eccessi sono dannosi. Oroscopo di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ariete – Evitate movimenti troppo bruschi e che possano sollecitare in modo eccessivo legamenti e muscoli. I rapporti con il prossimo miglioreranno visto che sarete più tolleranti e la gente lo apprezzerà. Fate attenzione a non fare movimenti troppo bruschi, altrimenti rischiate di sollecitare troppo i muscoli e legamenti. Toro – Dovete riposarvi, state sprecando troppa energia: si evince dagli sforzi che vi costano davvero troppo. Oggi riflettete bene prima di prendere qualsiasi decisione. Gemelli – Sentite il bisogno di eccellere. L’aiuto di un collega sarà fondamentale per poter completare un progetto che risulta pesante. E’ meglio buttarsi il passato alle spalle. Cancro – Oggi sarà una giornata scorrevole e gli spostamenti potrebbero rivelarsi soddisfacenti. Potrebbe rivelarsi utile dialogare con chi ha più esperienza: i vostri eccessi sono dannosi.di ...

Advertising

infoitcultura : Oroscopo di Branko weekend 8 e 9 gennaio: ecco come sarà questo fine settimana - infoitcultura : Oroscopo Branko oggi 7 Gennaio 2022: cala Scorpione Leone Toro - italiaserait : Oroscopo Branko domani, 8 gennaio 2022: le previsioni in anteprima - infoitcultura : Oroscopo di Branko 8 gennaio: sabato particolare in amore e lavoro - infoitcultura : Oroscopo Branko: le previsioni per domani 8 gennaio 2022 -