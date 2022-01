Milan-Roma 3-1, Theo Hernandez: “Orgoglioso di essere rossonero!” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Theo Hernandez, al termine di Milan-Roma, è intervenuto sui suoi account social per celebrare la prima vittoria rossonera del 2022 Leggi su pianetamilan (Di venerdì 7 gennaio 2022), al termine di, è intervenuto sui suoi account social per celebrare la prima vittoria rossonera del 2022

Advertising

AntoVitiello : Tornando alla cronaca di #MilanRoma: da segnalare il lancio di petardi da parte dei tifosi della Roma verso il seco… - AntoVitiello : Il #Milan oggi non diramerà la lista dei convocati per la sfida contro la #Roma - acmilan : ? Find out what stats stand out from #MilanRoma ?? - taglierino : RT @ilterenciano: +++ #ZANIOLO trovato dentro una lavatrice a Milanello, al termine del match tra Milan e Roma, Sandro Tonali si è scordato… - LeoneParigino : RT @EffeZio: @aleaus81 Lettura lucida e coraggiosa in mezzo alla nevrosi collettiva. Una Roma oscena travolta dal Milan B (potevano essere… -