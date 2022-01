Meteo Roma del 07-01-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 gennaio 2022)venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord stabilità diffusa al mattino con qualche addensamento sui settori prealpini Alpini Ampi spazi di sereno altrove al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi in serata si rinnovano condizioni di asciutto con Cieli irregolarmente nuvolosi isolate nevicate sulle Alpi occidentali a quote collinari al centro tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi assenza di precipitazioni al pomeriggio Ampi spazi di terreno su tutti i settori in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con qualche velatura in transito partire dalla Toscana al sud maltempo al mattino con piogge acquazzoni su Basilicata Puglia Calabria e isole maggiori al pomeriggio le precipitazioni ma con fenomeni più esigui più asciutto su Campania e Molise in serata atteso un ...