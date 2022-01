Luca Guadagnino regista del biopic su Audrey Hepburn (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il regista italiano Luca Guadagnino dirige Rooney Mara nel biopic di Audrey Hepburn Un nuovo biopic è in lavorazione, questa volta sull’indimenticabile stella del cinema Audrey Hepburn. Ad interpretarla sarà l’attrice americana Rooney Mara, anche produttrice del film. La pellicola sarà invece diretta dal registra italiano Luca Guadagnino. La sceneggiatura passa invece nelle mani di Michael Mitnick (The Staggering Girl, Edison — L’uomo che illuminò il mondo). La Mara aveva già avuto modo di lavorare con lui nel documentario The End of Medicine (2019) e La verità su Emanuel (2013). Il progetto sarà sostenuto dagli Apple Studios, che aggiungono un’altra notevole freccia al loro arco nella guerra ... Leggi su zon (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ilitalianodirige Rooney Mara neldiUn nuovoè in lavorazione, questa volta sull’indimenticabile stella del cinema. Ad interpretarla sarà l’attrice americana Rooney Mara, anche produttrice del film. La pellicola sarà invece diretta dal registra italiano. La sceneggiatura passa invece nelle mani di Michael Mitnick (The Staggering Girl, Edison — L’uomo che illuminò il mondo). La Mara aveva già avuto modo di lavorare con lui nel documentario The End of Medicine (2019) e La verità su Emanuel (2013). Il progetto sarà sostenuto dagli Apple Studios, che aggiungono un’altra notevole freccia al loro arco nella guerra ...

