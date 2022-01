Advertising

ilpost : Il traffico di reperti archeologici non si è mai fermato - faunaticss : nel corso del 2021 più di 23000 beni recuperati il ministro #Franceschini illustrando l'attività #CarabinieriTPC t… -

Ultime Notizie dalla rete : traffico reperti

Gazzetta del Sud

...tra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX secolo individuando nell'apertura aldel ... oggetti utilizzati durante i servizi e deioriginali dell'epoca, supportando il suo ...Cooperazione internazionale: rientranodagli Stati Uniti e da altri paesi, verranno riportati nei loro luoghi d'origine. I ... Secondo l'articolo in commento ilillecito di beni ...Sulla base delle sue «campagne» in Medio Oriente, Africa, Grecia e Usa, Eric H. Cline sfata i cliché dell’archeologia sensazionalistica: Negli scavi, da Bollati Boringhieri; di «scoperte umili» tratta ...A fine gennaio Isabella Rossellini tornerà a recitare in Italia per interpretare un ruolo in La chimera, il nuovo film di Alice Rohrwacher incentrato sul traffico clandestino di reperti archeologici.