Ford Mustang: il 2021 è un anno da dimenticare (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nell’eterna guerra delle pony car, il 2021 ha visto la grande sconfitta della Ford Mustang. La sportiva dell’Ovale Blu ha perso il primato di vendite del settore, facendo registrare il dato peggiore dal 2009. La Mustang ha perso la corona nei confronti della Dodge Challenger, che diventa così la muscle car più venduta negli USA Leggi su periodicodaily (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nell’eterna guerra delle pony car, ilha visto la grande sconfitta della. La sportiva dell’Ovale Blu ha perso il primato di vendite del settore, facendo registrare il dato peggiore dal 2009. Laha perso la corona nei confronti della Dodge Challenger, che diventa così la muscle car più venduta negli USA

