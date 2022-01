Far Cry 6, il DLC Pagan: Control ha una data di uscita (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ubisoft ha svelato ufficialmente la data di uscita del prossimo DLC di Far Cry 6, Pagan: Control, che debutterà su tutte le piattaforme nei prossimi giorni Far Cry 6 si appresta ad ampliare ulteriormente la sua retrospettiva sui villain passati del brand, grazie al prossimo DLC a lui dedicato, la cui data di uscita è oramai imminente, come confermato da Ubisoft stessa. Nel mese in corso, difatti, sarà rilasciato ufficialmente Pagan: Control, l’espansione che ha al centro l’antagonista visto nel quarto capitolo della serie. Resta da capire, visto anche il modo in cui ci è stato ripresentato Vaas, come il personaggio si collegherà all’ultima iterazione del brand, ma per farlo non dovremo attendere poi molto. Far Cry 6 e la data di ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ubisoft ha svelato ufficialmente ladidel prossimo DLC di Far Cry 6,, che debutterà su tutte le piattaforme nei prossimi giorni Far Cry 6 si appresta ad ampliare ulteriormente la sua retrospettiva sui villain passati del brand, grazie al prossimo DLC a lui dedicato, la cuidiè oramai imminente, come confermato da Ubisoft stessa. Nel mese in corso, difatti, sarà rilasciato ufficialmente, l’espansione che ha al centro l’antagonista visto nel quarto capitolo della serie. Resta da capire, visto anche il modo in cui ci è stato ripresentato Vaas, come il personaggio si collegherà all’ultima iterazione del brand, ma per farlo non dovremo attendere poi molto. Far Cry 6 e ladi ...

