Dopo “Re Lear” continua la magia del teatro di Prosa al Donizetti

(Di venerdì 7 gennaio 2022) La sezione principale delle cinque in programma per l’anno 2021/2022dall’11 gennaio con una commedia di Edoardo De Filippo. Poi un classico come “Arsenico e vecchi merletti”, Lella Costa, la trasposizione teatrale di “Mine Vaganti” di Ferzan Ozpetek, “Il silenzio grande” di Maurizio de Giovanni e il gran finale con “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte” di Ferdinando Bruni e Elio De Capitani. Il tutto nel rispetto delle regole anti-covid