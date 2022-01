Dakar | Camion | Karginov vince Tappa 6

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 7 gennaio 2022) La6 di2022, riservata ai, ha vistoottenere il successo. Per il pilota è la terzaconsecutiva con il Kamaz 43509. A 45 anni riesce are nella speciale di 384 km al secondo anello attorno a Riyadh. Alle sue spalle Sotnikov, primo nella classifica generale e a 9 secondi dal compagno, e Nikolaev. Shibalov resta terzo, per aver perso 10 minuti fondamentali. Ci sono state diverse penalizzazioni per il mancato rispetto di una slow zone: più o meno sono state uguali per tutti, con poche conseguenze sulla classifica. Per Van Kasteren, del Petronas De Rooy, il quarto posto rimane consolidato ma difficilmente si evolverà in altro. Le prime posizioni sono ormai distanti un’ora, con il podio sempre più lontano., ...