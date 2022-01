Covid | Mazzeo | ' Toscana in giallo | bisogna rispettare regole e serve prudenza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Firenze, 7 gen. - (Adnkronos) - "Il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza: da lunedì 10 gennaio lasarà in zona gialla. I tassi di occupazione dei ricoveri in area medica e delle terapie intensive hanno superato le soglie del 15% e del 10% (oggi siamo al 19% e al 18,9%) soprattutto a causa dell'alta incidenza dei non vaccinati tra i ricoverati. La principale differenza tra la zona bianca e la zona gialla sta nel fatto che servirà il green pass rafforzato per consumare anche al banco o all'aperto, ma è un segnale che ci indica cheleed essere prudenti". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della, Antonio, in un post su Facebook. "Non mi stancherò mai di ripeterlo: la vaccinazione è l'arma più efficace per battere il virus ...