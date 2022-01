Covid | Beppe Grillo | Sbagliata strategia basata solo sulle vaccinazioni

Advertising

'Si sono limitati a puntare tutto sulle vaccinazioni, quando è ormai evidente che questa sola strategia non possa bastare'. Lo sostiene il fondatore del Movimento 5 Stelle,Grillo, in un post sul suo blog. 'Essere soggetti a controlli del governo centrale, e ancor più a trattamenti sanitari obbligatori, evoca immagini orwelliane che pesano molto psicologicamente', ...Questa, insomma, secondoGrillo è una delle ragioni per cui sono "deludenti" le strategie adottate da gran parte dei Paesi occidentali nella gestione del. Inoltre, spiega il fondatore del ...Beppe Grillo, garante del Movimento 5 Stelle, si è scagliato contro l'obbligo vaccinale e il Green pass: ecco cosa ha scritto sul suo blog ...“Il bilancio delle strategie adottate da gran parte dei paesi occidentali è deludente”. Beppe Grillo torna a parlare di attualità sul suo blog personale e lo fa per criticare le misure messe in campo ...