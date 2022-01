Caos scuole, Bianchi: rientro in presenza. Ma presidi chiedono Dad (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le scuole riaprono in presenza, e in sicurezza. Non si torna indietro. La posizione del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi è chiara: dal 10 gennaio tutti in aula, con le nuove disposizioni su quarantene e positività decise nel nuovo decreto con le misure anti-Covid. Gli fa eco il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che sottolinea come "l'insieme di regole che abbiamo delineato ci permetterà di tenere la situazione sotto controllo".Ma non tutti sono d'accordo. A cominciare dai medici. Il virologo Fabrizio Pregliasco chiede il ritorno in Dad, e il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, sottolinea: "Con questa circolazione virale sarà molto difficile mantenere le classi in presenza". chiedono la didattica a distanza anche i presidi, almeno per tutto ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Leriaprono in, e in sicurezza. Non si torna indietro. La posizione del ministro dell'Istruzione, Patrizioè chiara: dal 10 gennaio tutti in aula, con le nuove disposizioni su quarantene e positività decise nel nuovo decreto con le misure anti-Covid. Gli fa eco il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che sottolinea come "l'insieme di regole che abbiamo delineato ci permetterà di tenere la situazione sotto controllo".Ma non tutti sono d'accordo. A cominciare dai medici. Il virologo Fabrizio Pregliasco chiede il ritorno in Dad, e il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, sottolinea: "Con questa circolazione virale sarà molto difficile mantenere le classi in".la didattica a distanza anche i, almeno per tutto ...

Ultime Notizie dalla rete : Caos scuole Bianchi: 'Nessun ripensamento sul ritorno a scuola in presenza' Leggi anche Musumeci scrive a Draghi: 'Con la riapertura delle scuole rischio caos' Il presidente della Regione Siciliana ha spiegato che nelle prossime ore verrà seguito l'evolversi del contagio per ...

Musumeci scrive a Draghi: 'Con la riapertura delle scuole rischio caos' Avevamo anticipato al ministro che con queste norme nazionali sulla riapertura delle scuole sarebbe stato il caos, va ricordato infatti che in zona gialla le Regioni non hanno autonomia nel ...

Caos scuole. "Una ripartenza difficilissima". Molti istituti faranno orario ridotto LA NAZIONE De Luca:medie-elementari chiuse al 30/1 07/01/2022 16:30: De Luca:medie-elementari chiuse al 30/1: 16.30 De Luca:medie-elementari chiuse al 30/1 "In questa condizione credo che sia irresponsabile aprire le scuole il 10 ...

BRINDISI.Movimento Femminile Repubblicano:Scuola in presenza e rischio Covid La stessa differenziazione delle misure da adottare in caso di positività accertata tra scuole materne, elementari, medie e superiori rischia di ingenerare un caos incredibile che inevitabilmente si ...

