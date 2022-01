Vaccino obbligatorio e Super Green pass, cosa cambia con il nuovo decreto Covid: dove non possono entrare in No vax, chi rischia la multa (Di giovedì 6 gennaio 2022) rischiano una multa di 100 euro gli over 50 che non si vaccineranno a partire dal prossimo 15 febbraio. L’obbligo per quella che è considerata la fascia d’età più a rischio ricovero per Covid fa il suo esordio a due anni dall’inizio della pandemia, dopo un Consiglio dei ministri teso e risolto solo con la mediazione del premier Mario Draghi, soprattutto sull’applicazione del Super Green pass per i lavoratori e per l’accesso a diverse attività, soprattutto quelle dei servizi alla persona. Il nuovo decreto Covid varato ieri 5 gennaio dal governo prevede l’estensione dell’obbligo vaccinale per tutto il personale universitario, ma soprattutto l’obbligo sia per disoccupati che lavoratori sopra i 50 anni di essere vaccinati. Per i ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 gennaio 2022)no unadi 100 euro gli over 50 che non si vaccineranno a partire dal prossimo 15 febbraio. L’obbligo per quella che è considerata la fascia d’età più a rischio ricovero perfa il suo esordio a due anni dall’inizio della pandemia, dopo un Consiglio dei ministri teso e risolto solo con la mediazione del premier Mario Draghi, soprattutto sull’applicazione delper i lavoratori e per l’accesso a diverse attività, soprattutto quelle dei servizi alla persona. Ilvarato ieri 5 gennaio dal governo prevede l’estensione dell’obbligo vaccinale per tutto il personale universitario, ma soprattutto l’obbligo sia per disoccupati che lavoratori sopra i 50 anni di essere vaccinati. Per i ...

