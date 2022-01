Un altro dolore per Tiziano Ferro | è morto Jake | il cane con tre cuori

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Unimmenso per, uncosì simile a quello provato già con la morte di Beau. E’anche, ilchee Victor Allen avevano adottato un anno fa regalandogli l’ultimo periodo della sua vita fuori dal canile e facendogli dimenticare i maltrattamenti subiti in passato. In realtà come spesso accade è stato l’anzianoa dare alla coppia tanto amore e fedeltà. L’avevano adottato nel 2020 con i suoi problemi di salute e non è la prima volta che il cantante fa una scelta così generosa, quella di regalare una seconda possibilità agli animali che hanno passato la loro esistenza rinchiusi.era uno di quei cani che nessuno vuole, ...