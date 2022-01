Sanremo 2022: Fiorello ci sarà? Ecco l’indizio incredibile (Di giovedì 6 gennaio 2022) Per il terzo anno consecutivo la kermesse musicale sarà guidata da Amadeus e Fiorello? sarà con lui? Sanremo Fiorello ci sarà?Dopo la conferma di Amadeus sul palco dell‘Ariston ora tutti si chiedono se anche Fiorello sarà accanto a lui in questa edizione. C’è da dire che nelle due precedenti la coppia è piaciuto molto sia alla critica che al pubblico a casa, motivo per cui si è chiesto un tris. Ma se su Ama ci sono tutte le conferme per il ritorno come Direttore Artistico, su Fiorello un pò meno. A svelare qualche dettaglio in più sulla sua possibile partecipazione però ci ha pensato il settimanale Chi. Fiorello ci sarà a Sanremo! Il settimanale Chi ha fornito un ... Leggi su formatonews (Di giovedì 6 gennaio 2022) Per il terzo anno consecutivo la kermesse musicaleguidata da Amadeus econ lui?ci?Dopo la conferma di Amadeus sul palco dell‘Ariston ora tutti si chiedono se ancheaccanto a lui in questa edizione. C’è da dire che nelle due precedenti la coppia è piaciuto molto sia alla critica che al pubblico a casa, motivo per cui si è chiesto un tris. Ma se su Ama ci sono tutte le conferme per il ritorno come Direttore Artistico, suun pò meno. A svelare qualche dettaglio in più sulla sua possibile partecipazione però ci ha pensato il settimanale Chi.ci! Il settimanale Chi ha fornito un ...

