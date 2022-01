Psg | si allarga focolaio Covid | anche Draxler e Di Maria positivi

(Di giovedì 6 gennaio 2022) I contagi datra i giocatori del campionato è un tema caldoin Francia. Si, infatti, ilin casa Psg: il club parigino ha infatti comunicato cheJuliane Angel Disono risultatial coronavirus. I due giocatori sono già stati messi in isolamento, secondo quanto previsto dal protocollo sanitario.e Disi aggiungono a Donnarumma, Bernat, Sergio Rico, Bernat, e Danilo Pereira, mentre Messi si è negativizzato proprio nella giornata di ieri. Ángel Di María et Julianont été testés positifs ce matin à la-19. Ils ont été placés à l’isolement et sont soumis au protocole sanitaire adapté. — Paris Saint-Germain ...

