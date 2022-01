Lorenzo, il ragazzo autistico che temeva la polizia e le sirene: 'Adesso è nata un'amicizia' (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una storia emozionante: una bellissima amicizia nata tra L orenzo, un ragazzo di 16 anni di Bastia Umbra affetto dalla sindrome dello specchio autistico e i poliziotti del Commissariato di Assisi . La ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una storia emozionante: una bellissimatra L orenzo, undi 16 anni di Bastia Umbra affetto dalla sindrome dello specchioe i poliziotti del Commissariato di Assisi . La ...

