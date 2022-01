LIVE Berrettini-Medvedev 1-3, Italia-Russia 1-0 ATP Cup 2022 in DIRETTA: lotta incredibile nel quarto gioco! (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SAFIULLIN 40-40 DRITTONE ANOMALO AD USCIRE!! COMODINO DI FABBRICA Berrettini! A-40 Ace al centro messo in campo da Medvedev. 40-40 Grandissima prima scagliata da Medvedev ad uscire. 30-40 Grande volée di rovescio stavolta per Medvedev. 15-40 PASSA Berrettini IN CONTROBALZO DI ROVESCIO!! Medvedev viene avanti, non chiude e viene punito da Matteo!! 15-30 SFONDA Berrettini CON IL DRITTO! Attacca, si difende, ma alla fine fa breccia sulle infinite resistenze di Medvedev. 15-15 Lungo il dritto da lontanissimo di Berrettini. 0-15 SFONDA Berrettini! Attacca Medvedev, ma senza ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SAFIULLIN 40-40 DRITTONE ANOMALO AD USCIRE!! COMODINO DI FABBRICA! A-40 Ace al centro messo in campo da. 40-40 Grandissima prima scagliata daad uscire. 30-40 Grande volée di rovescio stavolta per. 15-40 PASSAIN CONTROBALZO DI ROVESCIO!!viene avanti, non chiude e viene punito da Matteo!! 15-30 SFONDACON IL DRITTO! Attacca, si difende, ma alla fine fa breccia sulle infinite resistenze di. 15-15 Lungo il dritto da lontanissimo di. 0-15 SFONDA! Attacca, ma senza ...

