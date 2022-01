Juventus-Napoli chiudono con un pareggio: Chiesa risponde a Martens e gli azzurri scivolano a -5 dal Milan (Di venerdì 7 gennaio 2022) Termina con un giusto pareggio il big match tra Juventus e Napoli che chiudono la sfida dell'Allianz Stadium sull'1-1. Il pareggio serve però poco a tutte e due le squadre, con il Napoli che scivola a -5 dal Milan secondo e la Juventus che si porta 3 lunghezze dalla zona Champions ma con l'Atalanta che deve ancora recuperare una partita. La prima occasione è per gli uomini di Allegri, con McKennie che al 5? manda fuori da ottima posizione un colpo di testa arrivato dopo un angolo ben calciato da Bernardeschi. I padroni di casa partono meglio, ma al primo squillo sono gli azzurri a passare in vantaggio. Al 23? Insigne taglia per Politano che appoggia per Mertens, con il belga che si sposta il pallone sul destro e lo infila nell'angolino ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Termina con un giustoil big match trachela sfida dell'Allianz Stadium sull'1-1. Ilserve però poco a tutte e due le squadre, con ilche scivola a -5 dalsecondo e lache si porta 3 lunghezze dalla zona Champions ma con l'Atalanta che deve ancora recuperare una partita. La prima occasione è per gli uomini di Allegri, con McKennie che al 5? manda fuori da ottima posizione un colpo di testa arrivato dopo un angolo ben calciato da Bernardeschi. I padroni di casa partono meglio, ma al primo squillo sono glia passare in vantaggio. Al 23? Insigne taglia per Politano che appoggia per Mertens, con il belga che si sposta il pallone sul destro e lo infila nell'angolino ...

Advertising

gaiatortora : Il mio pronostico su Juventus Napoli è 1-1 marcatori Morata,K. Manolas #campionatopronostici @pronostici22 - DiMarzio : .@sscnapoli | L’#ASL ha autorizzato la trasferta contro la #Juventus. L’ultima decisione spetta al club azzurro - sportface2016 : #JuventusNapoli, l'#Asl sta preparando il procedimento per vietare la trasferta degli azzurri a Torino - Crocianius01 : RT @clape87: Al minuto 38: il #Napoli, pur in emergenza, ha un'identità che gli permette di eseguire in tranquillità. La #Juventus è 'palla… - ResultadosND : Juventus (Chiesa 54') 1-1 Napoli (Mertens 23') #SerieA ???? -