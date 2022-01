I trend della finanza sostenibile fanno ben sperare (Di giovedì 6 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da Reuters intorno alla metà di dicembre scorso, un gruppo di 23 fondi d’investimento che gestiscono 4.100 miliardi di dollari si è rivolto alle maggiori cinquanta aziende operanti nel settore della chimica a livello mondiale, chiedendo loro formalmente di escludere dalla produzione tutte quelle sostanze rivelatesi più dannose per l’ambiente e per la salute degli individui. Certamente la motivazione di questa richiesta risiede nella necessità per questi fondi di tracciare una rotta strategica che tuteli il loro capitale da quanto mai possibili rischi di perdite, dato che appunto le aziende chimiche stesse rischiano ingenti perdite proprio a causa di queste sostanze. Ma, qualsiasi sia il motivo, è apprezzabile il dato di fatto che il mondo della finanza e degli investimenti continui a dimostrare una sensibilità ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da Reuters intorno alla metà di dicembre scorso, un gruppo di 23 fondi d’investimento che gestiscono 4.100 miliardi di dollari si è rivolto alle maggiori cinquanta aziende operanti nel settorechimica a livello mondiale, chiedendo loro formalmente di escludere dalla produzione tutte quelle sostanze rivelatesi più dannose per l’ambiente e per la salute degli individui. Certamente la motivazione di questa richiesta risiede nella necessità per questi fondi di tracciare una rotta strategica che tuteli il loro capitale da quanto mai possibili rischi di perdite, dato che appunto le aziende chimiche stesse rischiano ingenti perdite proprio a causa di queste sostanze. Ma, qualsiasi sia il motivo, è apprezzabile il dato di fatto che il mondoe degli investimenti continui a dimostrare una sensibilità ...

