GF Vip | Alex fa una dedica a Soleil | la reazione di Delia

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo i bruttissimi insulti ricevuti da Lulù Selassié, che l’ha riempita di parolacce,Sorge ha pianto a lungo con la testa sotto il cuscino e poi in giardino senza farsi vedere. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ricevuto la solidarietà diBelli, che sui social ha scritto: “Sono con te! Telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c’è la mia forza e il mio sostegno nel lottare quelle energie negative che aleggiano nella casa! Non mi sono mai staccato!”. Un messaggio, questo, che fatto infuriareDuran. “Quando è troppo, è troppo” ha scritto la modella venezuelana sui social. Tuttavia poco dopo ha cancellato il messaggio. Ha fatto pace con? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 6, nessun ...