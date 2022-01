Advertising

fisco24_info : Francia: pesanti multe a giganti web per i 'cookies': Ammenda record di 150 milioni per Google, 60 a Facebook - italiaPROGRESS : RT @Demetra73235726: @robersperanza @Fiaso_it Francia'Il Governo così ha deciso di rendere lo smart working obbligatorio “ tra 3 e 4 giorni… - FabioRocco86 : RT @Akkothen: @GiovaValentini Sarà un caso allora che la Germania (investimenti molto pesanti su rinnovabili) ha la bolletta più cara d'Eur… - Akkothen : @GiovaValentini Sarà un caso allora che la Germania (investimenti molto pesanti su rinnovabili) ha la bolletta più… - FabioAstigiano : @AscenzoJacopo Molti progetti stanno accusando pesanti ritardi ed extra-costi per diversi problemi tecnici, è il ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia pesanti

Agenzia ANSA

MILANO - I colossi del web tornano nel miritino delle autorità di controllo in. La Cnil, l'organo di vigilanza sulla protzione dei dati personali, ha inflittomulte - rispettivamente 150 e 60 milioni di euro - a Google e Facebook per la loro pratica dell'utilizzo ...La Cnil, organo di controllo della vita privata dei francesi, ha inflittomulte - rispettivamente 150 e 160 milioni di euro - a Google e Facebook per la loro pratica dell'utilizzo di "cookies", le stringhe di tracciamento utilizzate per inviare pubblicità in base ...(ANSA) - PARIGI, 06 GEN - La Cnil, organo di controllo della vita privata dei francesi, ha inflitto pesanti multe - rispettivamente 150 e 160 milioni di euro - a Google e Facebook per la loro pratica ...La Cnil, organo di controllo della vita privata dei francesi, ha inflitto pesanti multe – rispettivamente 150 e 160 milioni di euro – a Google e Facebook per la loro pratica dell'utilizzo di «cookies» ...