Domenica in 9 Gennaio: Luca Argentero ospite. Chi sono gli altri? (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il 9 Gennaio come di consueto, la Domenica degli italiani sarà con Mara Venier, infatti la conduttrice accompagnerà fino a sera il pubblico di Domenica In con una carrellata di ospiti importanti. Luca Argentero che, come vi abbiamo raccontato, sta per tornare con Doc nelle tue mani, sarà tra le presenze di questa puntata. Chi sono gli ospiti di Domenica In? Domenica In ospiterà Marco Travaglio che presenterà il libro "Indro, il 900" sulla vita del giornalista suo grande maestro. Ci sarà uno spazio speciale condotto da Bobby Solo, dal titolo "Tutti pazzi per Sanremo". Sarà un talk in cui si parlerà del Festival della canzone italiana, tra gli ospiti all'interno del talk ci sarà anche Pierpaolo Pretelli. Ma le personalità che terranno ...

