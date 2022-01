Direttore ASL Torino: “I giocatori in quarantena non possono giocare” (Di giovedì 6 gennaio 2022) La confusione creatasi attorno a Juventus-Napoli è del tutto inedita. L’ASL Napoli 1 che consente il viaggio a Torino, l’ASL Napoli 2 che mette in quarantena tre giocatori e ora l’ASL di Torino che dice la sua. Il Direttore dell’azienda sanitaria piemontese, Carlo Picco, ha rilasciato un’intervista a Il Napolista per fare chiarezza sulla situazione. Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski Qual è la situazione di Zielinski, Rrahmani e Lobotka? L’Asl Napoli 2 li ha messi in quarantena. possono giocare contro la Juventus?“Non sono un poliziotto. I provvedimenti delle Asl devono essere rispettati. Io non li ho neanche visti. Se la partita rientra nel rispetto del provvedimento dell’Asl si può giocare, altrimenti no. ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 6 gennaio 2022) La confusione creatasi attorno a Juventus-Napoli è del tutto inedita. L’ASL Napoli 1 che consente il viaggio a, l’ASL Napoli 2 che mette intree ora l’ASL diche dice la sua. Ildell’azienda sanitaria piemontese, Carlo Picco, ha rilasciato un’intervista a Il Napolista per fare chiarezza sulla situazione. Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski Qual è la situazione di Zielinski, Rrahmani e Lobotka? L’Asl Napoli 2 li ha messi incontro la Juventus?“Non sono un poliziotto. I provvedimenti delle Asl devono essere rispettati. Io non li ho neanche visti. Se la partita rientra nel rispetto del provvedimento dell’Asl si può, altrimenti no. ...

