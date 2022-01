Covid, ci vorrà il Green Pass anche per andare in Posta o dal parrucchiere (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nuova stretta del Governo per contenere i contagi di Covid che continuano ad aumentare. A partire dal 15 febbraio nuovi obblighi e pesanti sanzioni per i trasgressori. La variante Omicron ha rimescolato tutte le carte in tavola: anche le persone vaccinate con due dosi si stanno infettando. Alcune si stanno reinfettando, addirittura: una giovane donna L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nuova stretta del Governo per contenere i contagi diche continuano ad aumentare. A partire dal 15 febbraio nuovi obblighi e pesanti sanzioni per i trasgressori. La variante Omicron ha rimescolato tutte le carte in tavola:le persone vaccinate con due dosi si stanno infettando. Alcune si stanno reinfettando, addirittura: una giovane donna L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

fanpage : L’ #obbligovaccinale per gli over 50 non è e non può essere la soluzione definitiva all’ondata #Omicron. Salverà vi… - MigueldelPio : Mi chiedevo, ma nel #metaverso, per entrare ci vorrà il #cybergrenpass? #Covid_19 - FrankCo91030789 : Ma non vorrà paragonare la spesa dei vaccini fatta fino ad oggi con la spesa che si farà per dare la pillola anti C… - KAITA_65 : I VAX che avevano preso il COVID ...si sono reinfettati. I VAX 2 DOSI sono infetti I VAX cn 3 dosi sono tutti infet… - hereismonroe : @fieldsofgold__ Non so, secondo me vedrà anche in base a come È stata la mano di Dio agli Oscar, e anche al posizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vorrà DIRETTA/ Spezia Verona (risultato 0 - 2) video streaming tv: doppio Caprari! Scaligeri che si presentano in emergenza all'appuntamento con ben 10 calciatori positivi al Covid, ... LE QUOTE PER LE SCOMMESSE Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spezia Verona all'Alberto Picco ...

Empoli - Sassuolo, allo stadio con novità anti Covid Super green pass e obbligo di mascherine Ffp2: sono tra le principali novità anti contagio da Covid - 19 con cui i tifosi si troveranno a misurarsi domenica 9 Gennaio quando, alle 12,30, allo ...vorrà ...

Covid: in Vda 30 sanitari positivi, difficoltà nei reparti ANSA Nuova Europa Scaligeri che si presentano in emergenza all'appuntamento con ben 10 calciatori positivi al, ... LE QUOTE PER LE SCOMMESSE Per chiscommettere sulla diretta Spezia Verona all'Alberto Picco ...Super green pass e obbligo di mascherine Ffp2: sono tra le principali novità anti contagio da- 19 con cui i tifosi si troveranno a misurarsi domenica 9 Gennaio quando, alle 12,30, allo ......