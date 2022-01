Advertising

anteprima24 : ** #Confesercenti Campania, 'Befana Solidale 2022': donati 250 #Giocattoli ** - sudreporter : Crisi #Covid_19 e imprese, in #Campania il grido di @Confesercenti - quicampiflegrei : Da oggi saldi invernali in Campania. Confesercenti: “giro d’affari di 300 milioni di euro” - ilGazzettinoves : #Confesercenti Campania attacca: “Il Governo ha dimenticato di aiutare le Pmi” - salernonotizie : Confesercenti Campania attacca il Governo: “Ha dimenticato di aiutare le PMI” -

Ultime Notizie dalla rete : Confesercenti Campania

CasertaWeb

e Salerno invitano a premiare le imprese del territorio, di spendere di più sotto casa. Sulla prima giornata di saldi e sulle aspettative abbiamo fatto una riflessione in ...accende i riflettori su alcuni importanti mancanze del Governo sull'appena approvata legge di bilancio. In particolare sono state tagliate fuori da alcuni vitali agevolazioni le ...I doni di questa iniziativa sono stati offerti dal Gruppo Marican, rappresentata stamane dalla signora Angela Canciello.Saldi alla prova Omicron anche in Irpinia. Sono partiti questa mattina gli sconti invernali in Campania e lungo le vie dello shopping avellinese si respira aria di ottimismo, favorita anche dalla bell ...