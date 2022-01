Befana solidale di Confesercenti a San Gregorio Armeno | Siani e Maresca alla consegna dei doni con Schiavo

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Si è tenuta questa mattina la2022 organizzata daCampania presso il Chiostro di Sana Napoli. Il presidente Vincenzohato questa mattina 250 regali dellaa sei tra istituti e fondazioni di Napoli e provincia che si occupano dei bambini meno fortunati. Idi questa iniziativa sono stati offerti dal Gruppo Marican, rappresentata stamane dsignora Angela Canciello. Testimonial d’eccezione è stato l’attore e regista Alessandro, in questi giorni al cinema con “Chi ha incastrato Babbo Natale”, ma anche il magistrato anticamorra Catello, consigliere comunale di Napoli.“amo l’anima ...

Advertising

AntennaSud : Brindisi, la calza della solidarietà donata ai bimbi nei quartieri e nell’ospedale - giannigosta : Caserta. Befana solidale: vicini a chi lotta contro la malattia - TeleradioNews : Caserta. Befana solidale: vicini a chi lotta contro la malattia - TeleradioNews : Caserta. Befana solidale: vicini a chi lotta contro la malattia - TeleradioNews : Caserta. Befana solidale: vicini a chi lotta contro la malattia -

Ultime Notizie dalla rete : Befana solidale

La Scuderia San Martino anche quest'anno è tra i Club del Motorismo Storico che partecipano allaAsi, il primo evento dell'anno promosso da Asi, il settore che coordina le attività sociali dell'Automotoclub Storico Italiano (282 Club federati e 55 Enti aderenti). AGEOP e Casa ...Quest'anno laa Campobasso ha portato doni davvero a tutti, grazie all'iniziativa attivata nel periodo ... L'iniziativa, di carattere, ha avuto l'obiettivo di permettere a tutti i bambini,...SANTA MARIA CAPUA VETERE (Caserta) - Si è concluso il “Natale Solidale di Ciò che Vedo in Città”, iniziativa promossa e curata dall’organizzazione di volontariato Ciò che Vedo in Città - SMCV che, com ...Oltre 50 Club Federati Asi di tutta Italia hanno aderito alla prima iniziativa solidale del 2022: il 6 gennaio, infatti, il motorismo storico si riaccende grazie alla “Befana dell’ASI” e durante la fe ...