Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2022 ore 10 | 30

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)DEL 5 GENNAIOORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA. NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE. POSSIBILI RALLENTAMENTI CAUSA LAVORI SULLA VIA DEL MARE, ALTEZZA OSTIA ANTICA. IL CANTIERE SI TROVA TRA I KM 23 E 27. E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO FINO AL 18 GENNAIO PROSSIMO, IN FASCIA ORARIA 9.30 /16 VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE E A MODERARE LA VELOCITA’ PER LA PRESENZA DI FORTI RAFFICHE DI VENTO SULLA A24-TERAMO NEL TRATTO TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL MADAMA PER LO STESSO MOTIVO, PRUDENZA ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO PER QUANTO RIGUARDA I ...