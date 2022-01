Uomini e Donne: Andrea Nicole parla a Maria e Gianni, ecco le sue parole (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Uomini e Donne, Andrea Nicole parla direttamente a Maria e Gianni in una nuova intervista: ecco le sue parole. Le parole di Andrea Nicole a settimane dalla scelta.Sono passate ormai diverse settimane dalla clamorosa scelta di Andrea Nicole, avvenuta in un modo di certo non tradizionale e consueto per il programma; i due si sono visti all’insaputa della redazione ed hanno passato la notte insieme. L’ex-tronista ha poi subito raccontato tutto alla redazione, presentandosi in studio mano per mano con Ciprian per spiegare tutto; la reazione dei presenti è stata però più che negativa, con Gianni Sperti su tutte le furie ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 5 gennaio 2022)direttamente ain una nuova intervista:le sue. Ledia settimane dalla scelta.Sono passate ormai diverse settimane dalla clamorosa scelta di, avvenuta in un modo di certo non tradizionale e consueto per il programma; i due si sono visti all’insaputa della redazione ed hanno passato la notte insieme. L’ex-tronista ha poi subito raccontato tutto alla redazione, presentandosi in studio mano per mano con Ciprian per spiegare tutto; la reazione dei presenti è stata però più che negativa, conSperti su tutte le furie ...

